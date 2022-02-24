ليفربول يسحق ليدز يونايتد بسداسية نظيفة

2022/02/24 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق ليفربول فوزاً كبيراً على حساب نظيره ليدز يونايتد، بنتيجة5-0 في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر من البريميرليج، على ملعب " أنفيلد ".ورفع ليفربول رضصيده الى 60 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما تجمد رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسجل محمد صلاح هدف التقدم لصالح ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 15، في حين سجل جويل ماتيب هدف ثاني في الدقيقة 30.وفي الدقيقة 35 عاد محمد صلاح وسجل الهدف الثالث للريدز من ركلة جزاء، ثم أضاف ساديو ماني الهدف الرابع والخامس في الدقيقة 80 و90، ثم سجل فيرجل فان دايك الهدف السادس في الدقيقة 93.

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