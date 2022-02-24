السيد الصدر عن الأزمة الروسية الأوكرانية: ما زلت أتطلع لتغليب مبدأ الحوار بين البلدين الجارين

2022/02/24 | 00:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، تطلعه لتغليب مبدأ الحوار بين روسيا أوكرانيا.وقال السيد الصدر في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "روسيا تعتبر (أوكرانيا) مصدر قلق غربي ضد مصالحها وتعتقد في نفس الوقت أن لأمريكا الأثر الكبير على السياسة الأوكرانية وتعاملاتها معها"، مشددا على ضرورة تغليب مبدأ الحوار بين البلدين الجارين (المسيحيين).أدناه نص التغريدة:

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