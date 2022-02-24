البنتاغون يحذر روسيا من مواجهة مع الجناح الشرقي لحلف الناتو

2022/02/24 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، الثلاثاء، روسيا من مواجهة مع الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي إذا نفذت غزوا واسعا في أوكرانيا.

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