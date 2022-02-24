التعادل الايجابي يحسم مواجهة بنفيكا واياكس في دوري الابطال

2022/02/24 | 01:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حسم التعادل الايجابي بهدفين لهدفين، مواجهة بنفيكا واياكس امستردام مساء اليوم الاربعاء.وتواجه الفريقان على ملعب “دا لوز” في ذهاب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا.وسجل ثنائية اياكس كل من دوشان تاديتش في الدقيقة 18 وسيباستيان هالر في الدقيقة 29.بينما سجل هدفي بنفيكا كل من سيباستيان هالر بالخطأ في مرماه في […]

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