اليونايتد يعود بتعادل مهم من أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

2022/02/24 | 01:18 - المصدر: بغداد اليوم

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خطف فريق مانشستر يونايتد التعادل من أنياب أتلتيكو مدريد، بنتيجة 1-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو".وسجل فريق أتلتيكو مدريد هدف التقدم عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 7، وذلك بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها فيليكس برأسية في المرمى.وفي الدقيقة 80، تمكن البديل الشاب أنتوني إيلانجا من تسجيل هدف التعادل مستغلاً تمريرة من برونو فرنانديز، قبل أن يدخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة في الشباك.ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين على أرضية ملعب " أولد ترافورد " معقل الشياطين الحمر، يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس القادم.

و في البرتغال تعادل بنفيكا و اياكس أمستردام بهدفين لكل فريق ضمن الدور ذاته من دوري ابطال اوروبا للأندية.

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