الصدر يتطلع لتغليب الحوار بين روسيا وأوكرانيا: ما يجري ليس مبررًا للحرب

2022/02/24 | 01:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

علق زعيم التيارالصدري، مقتدى الصدر، على الصراع بين روسيا وأوكرانيا، معتبرًا أن ما يجري ليس "مبررًا للحرب".

وقال الصدر في تدوينة رصدها "ألترا عراق": "لعل روسيا تعتبر أوكرانيا مصدر قلق غربي ضد مصالحها وتعتقد في نفس الوقت أن لأمريكا الأثر الكبير على السياسة الأوكرانية وتعاملاتها معها"، مضيفًا "بيد أن ذلك ليس مبررًا للحرب على الإطلاق، فما كانت الحروب يومًا حلًا للمشاكل بل هي زيادة في كثرة المشاكل والأزمات، وخصوصًا لمثل هذه الحرب التي قد تجر العالم بأسره لحرب لا هوادة فيها".

وأضاف الصدر: "أنني لأعجب كل العجب أن نرى العيون ترنو إلى تلك الحرب والكثير ينتظرها بفارغ الصبر مع شديد الأسف، مستدركًا "لكنني ما زلت أتطلع لتغليب مبدأ الحوار بين البلدين الجارين المسيحيين، فالحرب لا طائل منها على الإطلاق".

وتابع الصدر: "أقول هذا عن تجربة عراقية مريرة من الحروب بل وتجربة عربية أو قل إسلامية حالية مليئة بالحروب والدماء لم نجن منها إلا الخراب والضعف والتشتت في خضم استفحال التشدد والإرهاب في بلداننا الإسلامية والعربية".

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