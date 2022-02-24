التعادل الإيجابي يحسم قمتي أتليتكو ويونايتد وبنفيكا وأياكس بدوري الأبطال

2022/02/24 | 01:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد، مساء الأربعاء، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الروخيبلانكوس.وسجل لأتلتيكو مدريد جواو فيليكس في الدقيقة 7، بينما سجل لمانشستر يونايتد أنتوني إلانجا في الدقيقة 80.ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، 15 مارس المقبل، في معقل الإنجليز "أولد ترافورد".وفي مباراة أخرى، تعادل بنفيكا البرتغالي أمام أياكس الهولندي بنتيجة (2-2) بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت على ملعب النور.

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