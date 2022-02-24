البرلمان الأوكراني يفرض حال الطوارئ لمواجهة التهديد الروسي

2022/02/24 | 01:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض البرلمان الأوكراني، الأربعاء، حال طوارئ وطنية بهدف المساعدة في التصدي لخطر تعرض البلاد لغزو روسي.

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