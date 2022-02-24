2022/02/24 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الوضوح في التصور:....5وبعد الوقوف على طريق تصور اليسار للتنظيم، الذي لا يكون إلا واضحا، نصل إلى طرح السؤال المتعلق بالوضوح في البرنامج السياسي اليساري.والسؤال هو:ما طبيعة تصور اليسار للبرنامج السياسي النضالي اليساري؟إن مناقشة مقاربة الجواب على السؤال أعلاه، يقتضي منا طرح مجموعة من الأسئلة، التي تقارب الأجوبة عليها، الوصول إلى مقاربة تصور اليسار للبرنامج اليساري، الذ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....8 - محمد الحنفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....8 - محمد الحنفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).