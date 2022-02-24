مهام ودور فرع الحزب - الحزب الشيوعي السوداني

2022/02/24 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_السوداني اللجنة المركزية مكتب التثقيف المركزييقدم :مهام ودور فرع الحزب فبراير 2022 م مقدمة : يسر مكتب التثقيف المركزي أ ن يقدم هذه الدراسة بعنوان " دور ومهام فرع الحزب" ، في وجهة ضرورة استقرار فروع الحزب في حياتها الداخلية ونشاطها الجماهيري ، باعتبار ذلك العامل الحاسم في تطوير ودفع عملنا الجماهيري ، ونجاح ثورة ديسمبر ، وطرح الشعارات والأهداف المناسبة في الحراك الجماهيري الراهن ......





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