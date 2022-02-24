2022/02/24 | 01:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مع اني ذكرتها ، وكتبتُ عنها في مذكراتي قيد الطبع في ( دار قناديل للنشر والتوزيع ) ببغداد ، والموسومة ( جنى العمر) ، الا انني وجدتُ نفسي تواقا للكتابة عنها اكثر من مرة ، وبغداد عرفتها ، عندما كنتُ طالبا في قسم التاريخ بكلية التربية- جامعة بغداد بين سنتي 1964-1964 . وللعلم فإنني […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد كما عرفتها في الستينيات-ابراهيم العلاف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد كما عرفتها في الستينيات-ابراهيم العلاف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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