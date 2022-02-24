بغداد كما عرفتها في الستينيات-ابراهيم العلاف

2022/02/24 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع‭ ‬اني‭ ‬ذكرتها‭ ‬،‭ ‬وكتبتُ‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬مذكراتي‭ ‬قيد‭ ‬الطبع‭ ‬في‭ ( ‬دار‭ ‬قناديل‭ ‬للنشر‭ ‬والتوزيع‭ ) ‬ببغداد‭ ‬،‭ ‬والموسومة‭ ( ‬جنى‭ ‬العمر‭) ‬،‭ ‬الا‭ ‬انني‭ ‬وجدتُ‭ ‬نفسي‭ ‬تواقا‭ ‬للكتابة‭ ‬عنها‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬،‭ ‬وبغداد‭ ‬عرفتها‭ ‬،‭ ‬عندما‭ ‬كنتُ‭ ‬طالبا‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬التاريخ‭ ‬بكلية‭ ‬التربية‭- ‬جامعة‭ ‬بغداد‭ ‬بين‭ ‬سنتي‭ ‬1964-1964‭ .‬ ‭ ‬وللعلم‭ ‬فإنني‭ […]

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