الممثلات المكتنزات في سنغافورة يحاربن الأحكام المسبقة على خشبة المسرح

2022/02/24 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنغافورة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعرّي‭ ‬روس‭ ‬نصير‭ ‬بطلة‭ ‬مسرحية‭ ‬استعراضية‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬امرأة‭ ‬مكتنزة‭ ‬في‭ ‬سنغافورة،‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يتشاركن‭ ‬معها‭ ‬الحالة‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الآسيوي‭ ‬الصغير،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬دول‭ ‬آسيوية‭ ‬كثيرة‭ ‬لطالما‭ ‬واجه‭ ‬فيها‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬وصمة‭ ‬اجتماعية‭ ‬سلبية‭.‬وتُبرز‭ ‬مسرحيتها‭ “‬بيغ‭ ‬براون‭ ‬غيرل‭” ‬ما‭ ‬تواجهه‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ […]

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