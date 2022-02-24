وفاة مغني الروك البريطاني غاري بروكر

2022/02/24 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬76‭ ‬عاماً‭ ‬مغني‭ ‬فرقة‭ “‬بروكول‭ ‬هاروم‭” ‬البريطانية‭ ‬غاري‭ ‬بروكر،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للفرقة‭ ‬التي‭ ‬اشتهرت‭ ‬بأسلوب‭ “‬الروك‭ ‬المخدّر‭” ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬ستينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬أغنياتها‭ “‬إيه‭ ‬وايتر‭ ‬شايد‭ ‬أوف‭ ‬بايل‭” (‬1967‭).‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الفرقة‭ “‬ببالغ‭ ‬الأسى‭ ‬نعلن‭ ‬أن‭ ‬المغني‭ […]

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