ما هي الآثار المترتبة عن العقوبات ضد روسيا في باب القروض؟

2022/02/24 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – تهدف العقوبات المالية التي فُرضت على روسيا في إطار النزاع مع أوكرانيا، خصوصا إلى الحدّ من قدرتها على الاقتراض من الأسواق المالية العالمية.فماذا يعني ذلك بالنسبة للمستثمرين ولموسكو؟ – كيف تموّل الدول نفسها؟ تحتاج الدول إلى اقتراض مبالغ مالية كبيرة لتمويل نفقاتها العامة.لذلك تصدر سندات دين يشتريها مستثمرون […]

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