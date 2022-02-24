ترحيب دولي بتسديد العراق التعويضات المالية الكاملة للكويت برغم ظروفه الصعبة

2022/02/24 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ -‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ طوى‭ ‬العراق‭ ‬حقبة‭ ‬مريرة‭ ‬لها‭ ‬تركة‭ ‬ثقيلة‭ ‬استنزفت‭ ‬موازنته‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬وخرج‭ ‬رسميا‭ ‬من‭ ‬طائلة‭ ‬التزاماته‭ ‬المالية‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يفرضه‭ ‬الفصل‭ ‬السابع‭ ‬عليه‭ ‬،‭ ‬حين‭ ‬ أصدر‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالإجماع‭ ‬قراراً‭ ‬أنهى‭ ‬بموجبه‭ ‬رسمياً‭ ‬تفويض‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتعويضات‭ ‬عن‭ ‬الأضرار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬غزو‭ […]

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