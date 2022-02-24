الفصل السابع..خرجنا أم لم نخرج؟

2022/02/24 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام بدا‭ ‬العراق‭ ‬وكأنّه‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬وجبة‭ ‬غداء‭ ‬من‭ ‬شيشَي‭ ‬كباب‭ ‬وطاسة‭ ‬لبن،‭ ‬ليس‭ ‬أكثر،‭ ‬غير‭ ‬مكترث‭ ‬بما‭ ‬دفعه‭ ‬من‭ ‬مبالغ‭ ‬ارهقت‭ ‬ميزانية‭ ‬البلد‭ ‬وثروة‭ ‬الجيل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنة،‭ ‬كتعويضات‭ ‬للكويت‭ ‬جرّاء‭ ‬حرب‭ ‬شنّها‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬منذ‭ ‬تسع‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭.‬ كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬مقتضبة‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬الإيفاء‭ ‬المالي،‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬فيها‭ ‬صوت‭ […]

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