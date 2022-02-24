2022/02/24 | 02:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على أعضاء شبكة دولية قالت إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يديرها لتمويل الحوثيين لشن هجمات ضد الحكومة اليمنية والدول المجاورة تهدد المدنيين والبنية التحتية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعلن فرض عقوبات على شبكة يديرها الحرس الثوري لتمويل الحوثيين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعلن فرض عقوبات على شبكة يديرها الحرس الثوري لتمويل الحوثيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).