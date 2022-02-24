2022/02/24 | 02:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ليلة الأربعاء، بتثبيت الحكم الابتدائي في حق الصحفي سليمان الريسوني ، بالسجن 5 سنوات نافذة ودفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة مغربية تثبت سجن الصحفي الريسوني بتهمة "اعتداء جنسي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة مغربية تثبت سجن الصحفي الريسوني بتهمة "اعتداء جنسي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).