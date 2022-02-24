وفاة عالم البلاغة القرآنية الدكتور أحمد فتحي الحياني

2022/02/24 | 02:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل – الزمان نعت الاوساط الاكاديمية والثقافية والتربوية قامة جامعية عراقية عالية ، الدكتور احمد فتحي رمضان الحياني استاذ البلاغة القرآنية في جامعة الموصل وعالمها الأبرز، الذي خطفته يد المنون بعد معاناة من مرض عضال.وكان الفقيد الحياني علما من اعلام العراق في التفسير البلاغي للقرآن الكريم ، تخرج على يديه جيل كامل من طلبة […]

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