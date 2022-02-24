الرئيس الأوكراني يحذر من

2022/02/24 | 02:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينيسكي، الأربعاء، إنه حاول إجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "لكن دون جدوى".

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