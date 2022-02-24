الإعلام السوري: قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

2022/02/24 | 03:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الأربعاء، بإن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت في منتصف الليل لقصف إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.

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