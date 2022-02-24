فرنسا تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا بشكل فوري

2022/02/24 | 03:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعدعت فرنسا مواطنيها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد بشكل فوري.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إنه "في سياق التوترات الشديدة التي أحدثها تمركز القوات الروسية على حدود أوكرانيا، وبسبب القرار الروسي بالاعتراف باستقلال مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك وفي ضوء إقامة حالة الطوارئ التي أقرها اليوم البرلمان الأوكراني، يجب على المواطنين الفرنسيين في أوكرانيا مغادرة هذا البلد بشكل فوري".وأضافت أنه "لا ينصح بالسفر إلى أوكرانيا حتى إشعار آخر، وخصوصا إلى المناطق الحدودية في شمال وشرق البلاد".

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