أزمة أوكرانيا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن وآخر لقادة مجموعة السبع

2022/02/24 | 03:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، اجتماعا طارئا جديدا بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فيما أعلن البيت الأبيض عن اجتماع لقادة مجموعة السبع، الخميس.

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