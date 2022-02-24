بلينكن: الدبلوماسية الأميركية وحدت أوروبا والعالم ضد العدوان الروسي

2022/02/24 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن يكون التصعيد في التوتر في أوكرانيا علامة على "فشل" الديبلوماسية الأميركية.

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