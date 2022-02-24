منصة ترامب

2022/02/24 | 05:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتميز شعار تطبيق منصة التواصل الاجتماعي الجديدة "تروث سوشال" التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بحرف "تي" مكسور على خلفية زرقاء.وهو ما أظهر تشابها لافتا بشعار شركة النقل البريطانية "ترايلار".

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