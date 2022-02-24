شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ ماذا بعد خروج العراق من البند السابع؟

2022/02/24 | 05:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X9-TNrdhGaE

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