بأول ظهور له بعد ضجة تصريحاته عن

2022/02/24 | 06:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، الأربعاء، أنه أنكر واقعة المعراج للنبي محمد، وذكر عيسى، في أول ظهور إعلامي بعدما أثار جدلا، بعد تصريحاته عن واقعة المعراج أنه "لم ولن ينكر المعراج على الإطلاق" في جميع حلقات برنامجه التلفزيوني.

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