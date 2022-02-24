فريق CNN في مدينة خاركوف ثاني أكبر مدن أوكرانيا يسمعون أصوات انفجارات مستمر

2022/02/24 | 06:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمع فريق CNN الموجود في مدينة خاركوف ثاني أكبر مدن أوكرانيا، شرقي البلاد، أصوات انفجارات مستمر، في حين يسمع فريق شبكتنا في العاصمة، كييف الأصوات ذاتها.

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