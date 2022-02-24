سعر برميل النفط يقفز إلى 100 دولار بعد إعلان بوتين عن العملية العسكرية في دونباس

2022/02/24 | 07:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفز سعر برميل خام برينت إلى 100 دولار وذلك بعد سماع دوي انفجارات في أوكرانيا عقب إعلام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة لحماية منطقة دونباس، شرقي أوكرانيا.

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