محمد الطراوي..والحلم بوطن حر - أسامة عرابي

2022/02/24 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أسامة_عرابي غيَّبَ الموت صباح أمس "الأربعاء" 23/ 2/ 2202 الفنان المصري الكبير "محمد الطراوي" (1956- 2202) بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلًا؛ فأسلم روحه إلى بارئها إثر حياة فنية ثرية رفدت تجربته العريضة بنسغ للحياة جديد.وقد عاش الفنان محمد الطراوي حياته بغواية إحساسه المثير والمتجدد بالحياة ككينونة في حالة سيولة تراوح بين الخفاء والتجلي..



الإرجاء والآتي..فيضرب في غير اتجاه، متمردًا على ما حظيَ بالثبات والا ......





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