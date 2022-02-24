2022/02/24 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زكرياء_بغور اندلعت أزمة الرهن العقاري عقب ثلاث فقاعات عالمية كانت مرتبطة فيما بينها رغم تفاوت فترات حدوثها.



ارتبطت الفقاعة الأولى بالأسهم و كانت بدايتها سنة 1987.



أما الفقاعة الثانية فكانت متعلقة بالعقارات و ظهرت للعلن سنة 1997، فيما كانت الفقاعة الثالثة مرتبطة بالأسعار التي ارتفعت بشكل حاد في 2005 و2006.



ما يميز هذه الفقاعات الثلاث أنها كلها كانت مرتبطة بالأصول، كما أنها ولدت في النهاية إحدى أكبر الأزمات الإ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة الرهن العقاري: إنقاذ القطاع المالي - زكرياء بغور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة الرهن العقاري: إنقاذ القطاع المالي - زكرياء بغور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).