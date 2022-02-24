2022/02/24 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن مقولتان شاعتا، قالهما أديبان من الجزائر، تلخصان العلاقة المعقدة والمربكة، مع لغة الدولة التي استعمرت بلدهما، أي اللغة الفرنسية.



المقولة الأولى للأديب مالك حداد، ووردت في مطلع روايته «سأهبك غزالة»، حيث كتب يقول: «اللغة الفرنسية حاجز بيني وبين وطني، أشدّ وأقوى من حاجز البحر الأبيض المتوسط، وأنا عاجز عن أن أعبّر بالعربية عمّا أشعر به بالعربية، إنّ الفرنسية لمَنفاي».



أما المقولة الثانية فأتت على لسان ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لغة المستعمر.. غنيمة أم منفى؟ - حسن مدن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لغة المستعمر.. غنيمة أم منفى؟ - حسن مدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).