أسعار النفط ترتفع.. وتحليل يتوقع صعودا كبيرا في الأيام المقبلة

2022/02/24 | 07:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أعقاب التصعيد في الأزمة الروسية الأوكرانية، ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير ووصلت إلى 100 دولار للبرميل في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، عندما بلغ خام برنت 99.50 دولار قبل أن يتراجع إلى حاجز 97 دولارا.

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