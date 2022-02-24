2022/02/24 | 07:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باغتت أصوات انفجارات ضخمة مراسل CNN خلال بث مباشر من العاصمة الأوكرانية، كييف، وبينما كان الزميل، ماثيو تشانس يتحدث حول تطورات الأزمة الأوكرانية، لاسيما بعد خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الذي أعلن فيه عن إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، سُمع دوي أصوات عدة انفجارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أثناء بث مباشر.. أصوات انفجارات ضخمة في كييف تفاجىء مراسل CNN) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أثناء بث مباشر.. أصوات انفجارات ضخمة في كييف تفاجىء مراسل CNN) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).