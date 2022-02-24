مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن أوكرانيا

2022/02/24 | 07:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة إن جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا ستبدأ اليوم في الساعة 2:30 صباحا بتوقيت غرينتش.وقالت البعثة للصحفيين، إنه “من المقرر عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا اليوم في الساعة 21:30 بتوقيت نيويورك وسيعقد في شكل إحاطة مفتوحة”.ونقلت وكالة رويترز للأنباء […]

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