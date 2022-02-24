أوكرانيا تعلن فرض الأحكام العرفية على جميع أراضيها

2022/02/24 | 08:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن فرض حالة الأحكام العرفية في عموم البلاد، في ظل العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية.المصدر: روسيا اليوم

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