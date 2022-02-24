2022/02/24 | 08:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بنسب تتجاوز 4%، مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتخاذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة “رويترز” عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 4.3% […]

ظهرت المقالة عالمياً..



اسعار النفط تتجاوز حاجز الـ100 دولاراً للبرميل أولاً على ايرث نيوز.

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