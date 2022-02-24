كييف تناشد العالم لإيقاف بوتين

2022/02/24 | 08:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الخميس، أن روسيا بدأت غزوا واسع النطاق لأوكرانيا مؤكدا أنها تستهدف المدن بضربات بالأسلحة، بحسب ما نشره عبر حسابه في تويتر.

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