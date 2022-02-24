2022/02/24 | 08:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت سلطات الطيران الروسي، اليوم الخميس، عن إغلاق الأجواء قرب الحدود الروسية الأوكرانية أمام الطائرات المدنية حفاظا على أمنها.وذكر بيان لسلطات الطيران المدني الروسية، انه “جرى مؤقتا فرض نظام لاستخدام المجال الجوي بالعلاقة مع التهديد العالي لأمن الطائرات المدنية النابع من استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية في منطقة محددة بالإحداثيات..على طول الحدود […]

ظهرت المقالة روسيا تغلق أجواءها قرب الحدود الأوكرانية أمام الطيران المدني أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تغلق أجواءها قرب الحدود الأوكرانية أمام الطيران المدني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تغلق أجواءها قرب الحدود الأوكرانية أمام الطيران المدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).