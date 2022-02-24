بوتين يهدد

2022/02/24 | 08:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "أولئك الذين قد يميلون إلى التدخل" في العمل العسكري الروسي الذي أعلن عنه الخميس لحماية منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

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