أوكرانيا: بوتن بدأ حربا عدوانية واسعة وسننتصر

2022/02/24 | 08:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المدى علق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، صباح اليوم الخميس، على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن عملية عسكرية في أوكرانيا.وقال المسؤول الأوكراني، “بدأ بوتن للتو غزوا واسع النطاق لأوكرانيا، تتعرض المدن الأوكرانية السلمية للضربات”.وأضاف كوليبا، “هذه حرب عدوانية.أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر.يمكن للعالم أن يوقف بوتن ويجب عليه ذلك.[…]

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