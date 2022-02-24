2022/02/24 | 08:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا مسؤولية العواقب التي ستترتب على ما وصفه بهجوم روسيا “غير المبرر” على أوكرانيا.وقال بايدن في تصريح إن “الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها سترد بطريقة موحدة وحاسمة على الهجوم الروسي على أوكرانيا”، مشيرا إلى ان “شعب أوكرانيا تعرض لهجوم غير مبرر من قبل القوات الروسية”.وأعلن الرئيس الروسي، […]

ظهرت المقالة بايدن: واشنطن وحلفاؤها سيردون على الهجوم الروسي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: واشنطن وحلفاؤها سيردون على الهجوم الروسي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: واشنطن وحلفاؤها سيردون على الهجوم الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).