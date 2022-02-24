فيليكس: الفريق يثق بقدراته ونسعى للتأهل

2022/02/24 | 08:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعأقر نجم أتلتيكو مدريد، جواو فيليكس، بأنه يشعر بمذاق حلو ومر، بعدما ساهم بهدف في تعادل فريقه أمام مانشستر يونايتد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال فيليكس الذي افتتح التسجيل لأصحاب الأرض بعد 7 دقائق من بداية المباراة " إن التعادل أمام يونايتد، ترك له مذاقاً حلو ومرا في آن واحد.واضاف فيليكس : " أشعر أنني بحالة جيدة ، أنا بخير على المستوى البدني، أشعر بأن الفريق يثق بي" ، مؤكداً ان "اللاعبين واثقين من قيمتهم ونكافح جميعاً من أجل هدف واحد، وهو أمر واضح لنا ".وتابع فيليكس : "دعونا نحاول تقديم أداء جيد في دوري الأبطال، لن أقول أنه يمكننا المنافسة من أجل لقب الليجا ، نحاول التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ".المصدر/ كورة

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