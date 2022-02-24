2022/02/24 | 08:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقر جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، بأنه يشعر بمذاق حلو ومر، بعدما ساهم بهدف في تعادل فريقه أمام مانشستر يونايتد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال فيليكس الذي افتتح التسجيل لأصحاب الأرض بعد 7 دقائق من بداية المباراة، إن التعادل أمام يونايتد، ترك له مذاقًا “حلو ومر” في آن واحد.وذكر […]

ظهرت المقالة جواو فيليكس: أشعر بمذاق حلو ومر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جواو فيليكس: أشعر بمذاق حلو ومر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جواو فيليكس: أشعر بمذاق حلو ومر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).