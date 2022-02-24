قلق وتحذيرات دولية بعد إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا

2022/02/24 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحرب على أوكرانيا، الخميس، موجة من ردود الفعل الدولية التي توعد بعدها بالتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ما بوصف ب"الهجوم غير المبرر".

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