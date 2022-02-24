برميل النفط يصعد فوق مستوى 101 دولار في ظل الأزمة الأوكرانية

2022/02/24 | 08:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية، وصعد برميل “برنت” فوق مستوى 101 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014.وبحلول الساعة 07:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخيف “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 4.48% إلى 96.23 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 4.53% إلى 101.23 دولار […]

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