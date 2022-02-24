برنت يقفز الى 100 دولار للبرميل الواحد بعد الهجوم على أوكرانيا

2022/02/24 | 08:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل خام برنت أعلى مستوى عند 101.34 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة.

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