ارتفاع غير مسبوق منذ 7 سنوات في أسعار النفط عالمياً

2022/02/24 | 08:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية، وصعد برميل "برنت" فوق مستوى 101 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014.

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وبحلول الساعة 07:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخيف "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.48% إلى 96.23 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.53% إلى 101.23 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويأتي الارتفاع في ظل تأثر إمدادات النفط، ولاسيما من روسيا، أحد أبرز منتجي الخام في العالم، في ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية.

"بولمبرغ"

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