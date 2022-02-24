ذهاب الاطار لتشكيل الكتلة الأكبر سيحبط مخططات التقسيم “الخارجية”

2022/02/24 | 08:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رهنت اطراف سياسية احباط المخطط الخارجي لتفتيت البيت الشيعي وتقسيمه بذهاب الاطار التنسيقي نحو تشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، مؤكدة ان تقديم التنازلات مابين كتل المكون الواحد والتفاهم فيما بينها سيقود الى تشكيل حكومة قوية.وقال النائب عن الاطار التنسيقي محمد حسن لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي سيعلن عن كتلة تحالف الثبات […]

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