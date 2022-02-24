داخل أول مصنع للألواح الشمسية في البحرين

2022/02/24 | 08:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيصل خليفة، البالغ من العمر 29 عامًا، هو المؤسس والمدير العام لأول شركة ألواح شمسية في البحرين، "سولار ون".

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